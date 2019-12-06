ГБР завершило расследование убийства 5-летнего мальчика полицейскими в Переяславе

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.



"Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова. Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события", - написал Труба.



Директор бюро отметил, что после ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд.



Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 января 2020 года арест 4 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.



31 мая полицейские во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.



В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего ребенка, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.



В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован, но через 3 дня умер.