подписаться на рассылку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 декабря 2019, пятница, 18:19 79
Силовые структуры 2019-12-06T18:19:53+02:00
Українські Новини
ГБР завершило расследование убийства 5-летнего мальчика полицейскими в Переяславе

ГБР завершило расследование убийства 5-летнего мальчика полицейскими в Переяславе

Валерия Назаренко
ГБР, Роман Труба, Убийство, Кирилл Тлявов
Кирилл Тлявов. Фото: 112
Кирилл Тлявов. Фото: 112

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова. Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события", - написал Труба.

Директор бюро отметил, что после ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 января 2020 года арест 4 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

31 мая полицейские во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего ребенка, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован, но через 3 дня умер.

Больше новостей о: ГБР Роман Труба Убийство Кирилл Тлявов

Архив
Новости
Парламент "монобольшинства" стремительно теряет доверие, – Бойко 18:32
ГБР завершило расследование убийства 5-летнего мальчика полицейскими в Переяславе 18:19
Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников: впервые опубликован отчет о безопасности 17:58
Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2" 17:56
В Киеве врачи выписывали пациентам выгодные фармкомпаниям лекарства 17:44
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
Израиль направил Раде ноту протеста 17:09
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
Израиль направил Раде ноту протеста 17:09
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
НАБУ отказалось открыть дело из-за предоставления охраны Богдану 11:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok