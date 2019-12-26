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26 декабря 2019, четверг, 21:06 21
Внешняя политика 2019-12-26T21:06:01+02:00
Українські Новини
Похоже, что у Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета, - Тейлор

Похоже, что у Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета, - Тейлор

Валерия Драгомирова
Арсен Аваков, Уильям Тейлор, Расследование, Убийство Шеремета
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор.

Он также заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.


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