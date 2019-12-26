Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия

Если общество в Украине имеет более высокие ожидания от депутатов Верховной Рады, чем было раньше, их зарплата должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. В то время, как ежегодно на каждого депутата из налогов украинцев тратят 345 тысяч гривен.

Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналу НВ.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", — заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам глава фракции СН назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство — это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", — заключил он.

Как сообщали Українські Новини, из госбюджета в 2020 году на расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

Тем временем заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в сентябре составила от 37 тыс. до 46 тыс. гривен.