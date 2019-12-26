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  • Чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн
26 грудня 2019, четвер, 18:13 4
Економіка 2019-12-26T18:31:22+02:00
Українські Новини
Чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн

Чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн

Анна Рудык
НБУ, купівля валюти, Валюта
Долар
Долар

Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в четвер стала рекордною в 2019 році та досягла 700 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн доларів. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн доларів, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року", - сказано в ньому.

Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд доларів, що також є рекордним значенням із 2007 року.

Пропозиція валюти істотно перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. у четвер знизився на 14 коп. до 23,39 UAH/USD.

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