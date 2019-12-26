Единственный аукцион НБУ в 2019 году развернул курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в четверг снизился на 14 коп. до 23,39 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,23-23,25 UAH\/USD, затем котировки выросли до 23,30-23,32 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,37-23,41 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,62% с 27,72 UAH\/USD до 23,39 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе.Также банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. Сообщается, что в первом квартале 2020 года укрепление гривны сохранится, и в банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH\/USD. Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год.