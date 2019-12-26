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26 декабря 2019, четверг, 16:45 428
Экономика 2019-12-26T17:30:03+02:00
Українські Новини
Единственный аукцион НБУ в 2019 году развернул курс гривны

Единственный аукцион НБУ в 2019 году развернул курс гривны

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Валютный рынок, Гривна, Курс гривны
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в четверг снизился на 14 коп. до 23,39 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,23-23,25 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,30-23,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,37-23,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,62% с 27,72 UAH/USD до 23,39 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе.


Также банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. Сообщается, что в первом квартале 2020 года укрепление гривны сохранится, и в банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD. 

Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год. 

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