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  • Словарь современного украинского языка выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года
26 декабря 2019, четверг, 17:42 60
Жизнь 2019-12-26T17:50:20+02:00
Українські Новини
Словарь современного украинского языка выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года

Словарь современного украинского языка выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года

Валерия Драгомирова
Мислово, Слово года, Слово 2019, диджитализация
Смартфон. Фото: pixabay
Смартфон. Фото: pixabay

Онлайн-словарь неологизмов и сленга современного украинского языка "Мислово" выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года. Об этом говорится на сайте словаря.

В "Мислове" отмечают, что "диджитализация" означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

"Слово является упрощенной формой более точного термина "цифровая трансформация" и проявлением глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом", — отметили в "Мислове".

Хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события: "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведениея", "красные линии", "пленные".

В прошлом году словарь выбрал словом года "Томос", в 2017 году — "безвиз", а в 2016-м — "коррупция".

"Мислово" является интерактивным проектом по развитию современного украинского языка и сленга, слова и определения в который вписывают пользователи.


Как сообщали Українські Новини, Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации, а также заявил, что госслужбы должны вести трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

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