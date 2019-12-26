Словарь современного украинского языка выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года

Онлайн-словарь неологизмов и сленга современного украинского языка "Мислово" выбрал слово "диджитализация" словом 2019 года. Об этом говорится на сайте словаря.

В "Мислове" отмечают, что "диджитализация" означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

"Слово является упрощенной формой более точного термина "цифровая трансформация" и проявлением глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом", — отметили в "Мислове".

Хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события: "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведениея", "красные линии", "пленные".

В прошлом году словарь выбрал словом года "Томос", в 2017 году — "безвиз", а в 2016-м — "коррупция".

"Мислово" является интерактивным проектом по развитию современного украинского языка и сленга, слова и определения в который вписывают пользователи.



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