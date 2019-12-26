СНБО намерен создать совет экспертов по вопросам энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен создать совет экспертов по вопросам энергетической безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

Совет экспертов будет действовать как консультативный орган и решать вопросы безопасности в энергетической сфере.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на данный момент разрабатывается проект положения этого совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере.

Решение по поводу создания совета было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах.

Участие в мероприятиях приняли председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представители ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины.

По словам Секретаря СНБО, важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей страны-транзитера газа.

В свою очередь Коболев заверил, что Украина накопила достаточные объемы природного газа в подземных хранилищах и полностью обеспечена газом на зимний период.

Кроме того, рассматривая вопрос безопасности энергетического рынка, Данилов подчеркнул необходимость обеспечения физической и кибернетической безопасности объектов критической инфраструктуры.

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