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26 декабря 2019, четверг, 16:40 1456
Экономика 2019-12-26T16:48:59+02:00
Українські Новини
НБУ одержал первую победу в суде по делу Приватбанка

НБУ одержал первую победу в суде по делу Приватбанка

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, Национализация Приватбанка, Приватбанк

Национальный банк одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с Приватбанком накануне национализации.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Окружной административный суд Киева 10 декабря отказал ООО "Самтек-Сервис" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения НБУ об определении истца накануне национализации связанным с Приватбанком лицом.

13 декабря 2016 комиссия Нацбанка по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определил "Самтек-Сервис" связанным с банком лицом.

В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя "Самтек-Сервис", были обменены уполномоченным лицом Фонда гарантирования на акции дополнительной эмиссии и проданы государству в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в процессе вывода неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

Отмечается, что, не согласившись с указанным решением, "Самтек-Сервис" обжаловал его в Окружном административном суде Киева.

Суд отказал в удовлетворении иска ввиду того, что НБУ наделен полномочиями по принятию решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком.

В Национальном банке надеются, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с Приватбанком.

На данный момент в НБУ было подано более 40 исков об обжаловании связанности с Приватбанком.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.

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