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26 декабря 2019, четверг, 16:07 169
Политика 2019-12-26T16:08:14+02:00
Українські Новини
Грузия хочет создать собственный "нормандский формат"

Грузия хочет создать собственный "нормандский формат"

Елизавета Кесельман
Грузия, Украина, Россия, Саломе Зурабишвили, Президент Владимир Зеленский, нормандский формат
Саломе Зурабишвили.Фото:ru.wikipedia.org
Саломе Зурабишвили.Фото:ru.wikipedia.org

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости создать новый формат переговоров с Россией по оккупированным Москвой Абхазии и Южной Осетии, который является аналогом  "нормандскому формату" , в котором Украина ведет переговоры о Донбассе. Об этом глава государства рассказала в интервью грузинскому "Первому каналу".

Зурабишвили отмечает, что Грузия "застряла" в технических форматах, и ничего не меняется.

Президент Грузии считает, что Тбилиси должен работать с международным сообществом, чтобы постоянно напоминать о конфликте с Россией. По ее мнению, Грузия не использует все возможные дипломатические ресурсы, тогда как Украина готова это делать.

"Чтобы Грузия была представлена вместе со своими партнерами, потому что нам не под силу вести переговоры самостоятельно. Чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы иначе окажемся. Нам необходима эта поддержка. Поэтому и Украина принимает участие в таком формате, а не входит в прямые отношения", — сказала она.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год по просьбе украинской стороны. 

Также Украина и Грузия оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ.

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