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  • Более половины украинцев считают, что экономическое положение страны не изменится в ближайшие 3 месяца
26 декабря 2019, четверг, 15:42 114
Общество 2019-12-26T16:00:02+02:00
Українські Новини
Более половины украинцев считают, что экономическое положение страны не изменится в ближайшие 3 месяца

Более половины украинцев считают, что экономическое положение страны не изменится в ближайшие 3 месяца

Валерия Драгомирова
Соцопрос, Фонд
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

51% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, считают, что экономическое положение страны не изменится в ближайшие 3 месяца.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, как, по их мнению, изменится положение в Украине в предложенных в перечне сферах в ближайшие 3 месяца.

Также 18% считают, что экономическое положение страны изменится к лучшему, 17,3% - ухудшится, 13,6% - затруднились ответить.

52,5% считают, что уровень благосостояния их семьи до апреля не изменится, 18% - изменится к лучшему, 16% - изменится к худшему, 13,5% - затруднились ответить.

Респондентам также был задан вопрос, как, по их мнению, изменится положение в Украине в предложенных в перечне сферах в ближайшие 2-3 года.

38,3% уверены, что экономическое положение страны изменится к лучшему к концу 2022 года, 13,5% - ухудшиться, 18,2% - что не изменится, а 30% - затруднились ответить.

Кроме этого, 38% ожидают увеличения уровня благосостояния их семьи до конца 2022 года, 12% считают, что их благосостояние ухудшится, 21,8% - что не изменится и 28,2% - затруднились ответить.

Опрос проводился 13-18 декабря путем личного формализованного интервью (face-to-face), в ходе которого было опрошено 2 017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Как сообщали Українськi Новини, 45,9% опрошенных "Деминициативами" считают Зеленского политиком 2019 года.


Кроме того, 48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года, 44% - выборы Президента. 

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