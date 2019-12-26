Міноборони пообіцяло, що в новому році всі військові частини перейдуть на систему харчування по каталогу

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що всі військові частини з наступного року перейдуть на нову систему харчування із застосуванням каталогу продуктів харчування.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З наступного року на каталог переходять всі військові частини", - сказав він.

Загороднюк зазначив, що реформа харчування торкнеться всіх військових частин, за винятком, можливо, невеликих частин, де немає сенсу вводити нову систему харчування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство оборони заявляло, що більше 50% військових частин перейшли на нову систему харчування із застосуванням каталогу продуктів харчування.

А також міністерство оборони було обурене постановою Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії наказу про харчування збройних сил України після того як чиновники Міноборони організували поставку неякісних продуктів в армію.

Так, окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням не зупиняв реформу харчування у Збройних Силах України, а розглядав виключно правомірність прийняття відповідного наказу Міністерством оборони України.