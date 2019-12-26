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26 декабря 2019, четверг, 13:48 2398
Экономика 2019-12-26T16:00:04+02:00
Українські Новини
Ассоциация газового рынка приветствует новые тарифы на газ

Ассоциация газового рынка приветствует новые тарифы на газ

Григорий Яковенко
Тарифы на газ, НКРЭКУ, Ассоциация газового рынка Украины

Ассоциация газового рынка Украины приветствует принятые Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифы на распределение природного газа для 44 операторов газораспределительной системы (ГРС).

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"Ассоциация газового рынка приветствует начало конструктивного подхода НКРЭКУ к тарифам газораспределительных компаний. На заседании 24 декабря регулятор утвердил новые тарифы, которые должны были решить две главные проблемы газораспределительной отрасли", - говорится в нем.

Отмечается, что, они позволят установить адекватный уровень оплаты труда для персонала газораспределительных компаний, а также исключить причины возникновения долгов, которые возникали из-за убыточности действующих тарифов, которые не позволяли рассчитаться за технологический газ.

При этом ассоциация подчеркнула, что принятые тарифы для операторов ГРС замедлят рост долгов за технологический газ перед "Оператором газотранспортной системы Украины".

"Однако их уровень не позволяет решить проблему и обеспечить газораспределительные предприятия достаточным финансовым ресурсом для приобретения технологического газа на конкурентном оптовом рынке, а потому данные тарифы требуют дальнейшего совершенствования. Поэтапное повышение и сам уровень тарифа не способны решить вопрос предварительно накопленных долгов перед "Укртрансгазом", сумма которых за время действия убыточных тарифов достигла 25 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ассоциация обращают внимание на то, что объемы газа, которые операторы ГРС не смогут купить на рынке, автоматически станут финансовым бременем для всей цепочки транспортировки газа потребителям.

"Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, а также нового независимого оператора ГТС. Учитывая важность финансовой стабильности независимого оператора ГТС, подчеркиваем необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Ассоциация газового рынка просила НКРЭКУ установить справедливые тарифы операторам газового рынка.

Также РГК призывала НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

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