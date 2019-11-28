Ассоциация газового рынка просит НКРЭКУ установить справедливые тарифы операторам газового рынка

Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что для финансовой стабильности ООО "Оператор ГТС Украины" необходимо установить обоснованные тарифы операторам газораспределительных сетей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

Ассоциация отмечает, что ключевым условием финансовой независимости нового оператора ГТС является установление экономически обоснованных тарифов для всех сегментов ГТС, и для магистральных газопроводов, и для газораспределительных сетей, что позволит прекратить наращивание долгов за балансирование газа в системе.

Отмечается, что на данный момент сумма долгов составляет около 1 млрд евро.

"Они возникли потому, что установленный НКРЭКУ (Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг) уровень тарифов для операторов ГРС не позволяет им рассчитываться за технологический газ. Действующие тарифы вдвое ниже себестоимости услуг по распределению газа, при этом госрегулятор уже пять лет уклоняется от их пересмотра", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ассоциация сообщает, что при сохранении убыточных тарифов несостоятельность операторов ГРС рассчитываться за технологический газ приведет к накоплению долгов перед новым оператором ГТС, поэтому для его финансовой стабильности НКРЭКУ необходимо утвердить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРС.

"В таких условиях непонятно заявление "Укртрансгаза", в котором долги за технологический газ, которые возникли исключительно из-за убыточных тарифов операторов ГРС и зафиксированы документально, названы "несанкционированным отбором газа". Такая формулировка не соответствует действительности, грозит деловой репутации участников рынка газа и может привести к "заморозке" тарифной проблемы", - подытожила ассоциация.

Как сообщали Українськi Новини, РГК призывала НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.