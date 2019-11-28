подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Ассоциация газового рынка просит НКРЭКУ установить справедливые тарифы операторам газового рынка
28 ноября 2019, четверг, 14:00 185
Экономика 2019-11-28T17:00:04+02:00
Українські Новини
Ассоциация газового рынка просит НКРЭКУ установить справедливые тарифы операторам газового рынка

Ассоциация газового рынка просит НКРЭКУ установить справедливые тарифы операторам газового рынка

оператор газового рынка, ГТС, Газ, Тарифы на газ, Ассоциация газового рынка Украины, НКРЭКУ

Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что для финансовой стабильности ООО "Оператор ГТС Украины" необходимо установить обоснованные тарифы операторам газораспределительных сетей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

Ассоциация отмечает, что ключевым условием финансовой независимости нового оператора ГТС является установление экономически обоснованных тарифов для всех сегментов ГТС, и для магистральных газопроводов, и для газораспределительных сетей, что позволит прекратить наращивание долгов за балансирование газа в системе.

Отмечается, что на данный момент сумма долгов составляет около 1 млрд евро.

"Они возникли потому, что установленный НКРЭКУ (Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг) уровень тарифов для операторов ГРС не позволяет им рассчитываться за технологический газ. Действующие тарифы вдвое ниже себестоимости услуг по распределению газа, при этом госрегулятор уже пять лет уклоняется от их пересмотра", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ассоциация сообщает, что при сохранении убыточных тарифов несостоятельность операторов ГРС рассчитываться за технологический газ приведет к накоплению долгов перед новым оператором ГТС, поэтому для его финансовой стабильности НКРЭКУ необходимо утвердить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРС.

"В таких условиях непонятно заявление "Укртрансгаза", в котором долги за технологический газ, которые возникли исключительно из-за убыточных тарифов операторов ГРС и зафиксированы документально, названы "несанкционированным отбором газа". Такая формулировка не соответствует действительности, грозит деловой репутации участников рынка газа и может привести к "заморозке" тарифной проблемы", - подытожила  ассоциация.

Как сообщали Українськi Новини, РГК призывала НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.

Больше новостей о: оператор газового рынка ГТС Газ Тарифы на газ Ассоциация газового рынка Украины НКРЭКУ

Архив
Новости
Мошенники украли с крупной южнокорейской биржи 342 тысячи эфириумов на $50 млн 17:02
Больше половины опрошенных считают Зеленского более эффективным Президентом чем Порошенко 17:01
Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовские СМИ 16:52
На межбаке гривна после снижения снова перешла к росту 16:41
В Украине запускают новую платежную систему TRANSFAST 16:35
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020 17:25
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы 09:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok