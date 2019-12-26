Асоціація газового ринку вітає нові тарифи на газ

Асоціація газового ринку України вітає прийняті Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тарифи на розподіл природного газу для 44 операторів газорозподільної системи (ГРС).

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"Асоціація газового ринку вітає початок конструктивного підходу НКРЕКП до тарифів газорозподільних компаній. На засіданні 24 грудня регулятор затвердив нові тарифи, які повинні були вирішити дві головні проблеми газорозподільної галузі", - йдеться в ньому.

Наголошується, що, вони дозволять встановити адекватний рівень оплати праці для персоналу газорозподільних компаній, а також виключити причини виникнення боргів, які виникали через збитковість діючих тарифів, які не дозволяли розрахуватися за технологічний газ.

При цьому асоціація підкреслила, що прийняті тарифи для операторів ГРС сповільнять зростання боргів за технологічний газ перед "Оператором газотранспортної системи України".

"Проте їх рівень не дозволяє вирішити проблему і забезпечити газорозподільні підприємства достатнім фінансовим ресурсом для придбання технологічного газу на конкурентному оптовому ринку, а тому дані тарифи потребують подальшого вдосконалення. Поетапне підвищення і сам рівень тарифу не здатні вирішити питання попередньо накопичених боргів перед "Укртрансгазом", сума яких за час дії збиткових тарифів досягла 25 млрд гривень", - наголошується в повідомленні.

Крім того, асоціація звертають увагу на те, що обсяги газу, які оператори ГРС не зможуть купити на ринку, автоматично стануть фінансовим тягарем для всього ланцюжка транспортування газу споживачам.

"Це призведе до штучного банкрутства не тільки операторів ГРС, а також нового незалежного оператора ГТС. Враховуючи важливість фінансової стабільності незалежного оператора ГТС, підкреслюємо необхідність затвердження економічно обґрунтованих тарифів на розподіл газу", - підсумована в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Асоціація газового ринку просила НКРЕКП встановити справедливі тарифи операторів газового ринку.

Також РГК закликала НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.