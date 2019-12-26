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26 декабря 2019, четверг, 13:23 118
Судебная власть 2019-12-26T14:00:02+02:00
Українські Новини
Суд арестовал IPhone X Грымчака

Суд арестовал IPhone X Грымчака

Ольга Фандорина
Юрий Грымчак, арест имущества, IPhone X
Юрий Грымчак. Фото: facebook.com/Grim4ak
Юрий Грымчак. Фото: facebook.com/Grim4ak

Высший антикоррупционный суд наложил арест на телефон IPhone X бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Апелляционная палата Высшего антикорсуда рассмотрела апелляцию прокурора на решение низшей инстанции, которая отказала в аресте мобильного устройства.

Прокурор просил арестовать телефон, так как это вещественное доказательство по делу.

16 декабря суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на IPhone.

Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. 

16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен.

8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.

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