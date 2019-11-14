подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 12:50 29
Судебная власть 2019-11-14T12:51:05+02:00
Українські Новини
Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020

Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020

Расследование, Юрий Грымчак, Высший антикоррупционный суд
Юрий Грымчак. Фото: Українське фото
Юрий Грымчак. Фото: Українське фото

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве, в котором фигурирует бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, до 14 февраля 2020 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Прокурор заявил, что для завершения досудебного расследования следует завершить проведение экспертизы видеозвукозаписи и получить образцы почерка подозреваемых.

Кроме того, при необходимости получить временный доступ к документам, которые содержат свободные образцы почерка подозреваемых и могут быть использованы при проведении судебно-почерковедческой экспертизы, а также назначить и провести судебно-почерковедческую экспертизу.

Также прокурор считает необходимым установить и допросить других возможных свидетелей в уголовном производстве, установить возможную причастность к совершенному уголовному преступлению других вероятных соучастников, провести их допросы и осуществить сообщение о подозрении.

Таким образом, срок досудебного расследования был продлен на 6 месяцев - до 14 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский районный суд Киева отказался пересматривать меру пресечения Грымчаку. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. Он был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.

Ранее замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака.

Больше новостей о: Расследование Юрий Грымчак Высший антикоррупционный суд

Архив
Новости
Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ 13:13
Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку 12:56
Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020 12:50
Зеленский заявил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена 12:44
Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ 12:29
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok