Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве, в котором фигурирует бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, до 14 февраля 2020 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Прокурор заявил, что для завершения досудебного расследования следует завершить проведение экспертизы видеозвукозаписи и получить образцы почерка подозреваемых.

Кроме того, при необходимости получить временный доступ к документам, которые содержат свободные образцы почерка подозреваемых и могут быть использованы при проведении судебно-почерковедческой экспертизы, а также назначить и провести судебно-почерковедческую экспертизу.

Также прокурор считает необходимым установить и допросить других возможных свидетелей в уголовном производстве, установить возможную причастность к совершенному уголовному преступлению других вероятных соучастников, провести их допросы и осуществить сообщение о подозрении.

Таким образом, срок досудебного расследования был продлен на 6 месяцев - до 14 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский районный суд Киева отказался пересматривать меру пресечения Грымчаку. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. Он был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.

Ранее замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака.