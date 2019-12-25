На Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню

З початку 2019 року на Донбасі загинули, щонайменше, 18 мирних жителів по обидві сторони фронту, ще 127 були поранені. Про це напередодні повідомило видання BBC Україна з посиланням на дані спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"З початку 2019 року спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 24 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, поранивши одного українського військового.

Також 23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".