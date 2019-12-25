В Одесской области в воинской части избили женщину-военнослужащую

В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащую. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook в среду, 25 декабря.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте".

По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Загороднюк добавил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.

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