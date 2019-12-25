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25 декабря 2019, среда, 18:55 427
Происшествия 2019-12-25T18:55:54+02:00
Українські Новини
В Одесской области в воинской части избили женщину-военнослужащую

В Одесской области в воинской части избили женщину-военнослужащую

Ольга Фандорина
Избиение, Воинская часть

В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащую. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook в среду, 25 декабря.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте".

По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Загороднюк добавил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.

Как сообщали Українські новини, соседи призывника избили сотрудника военкомата при вручении повестки во Львове.

Военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области.

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