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25 декабря 2019, среда, 21:00 854
Общество 2019-12-25T21:00:01+02:00
Українські Новини
Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

26 декабря в Киеве облачно, временами дождь, ветер северно-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Моршине небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Трускавце небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснниеми, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, на Украину надвигается циклон и морозы: прогноз погоды до Нового года.

Тем временем на некоторых дорогах Украины уже ограничили движение транспорта.

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