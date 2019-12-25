Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

26 декабря в Киеве облачно, временами дождь, ветер северно-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Моршине небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Трускавце небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснниеми, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов.

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