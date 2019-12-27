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27 декабря 2019, пятница, 05:57 422
Экономика 2019-12-27T05:57:02+02:00
Українські Новини
Овощной новогодний стол-2020: сколько стоят свежие огурцы и помидоры посреди зимы

Овощной новогодний стол-2020: сколько стоят свежие огурцы и помидоры посреди зимы

Анна Рудык
Новогодний стол, Новый год-2020, цены на овощи, Новый год
Новогодний стол. Фото: forumdaily.com
Новогодний стол. Фото: forumdaily.com

Посчитав стоимость основных новогодних салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", можно обратить внимание и на то, во сколько же обойдутся овощи и фрукты на новогоднем столе-2020. Об их цене рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Так, он сообщил, что стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 181,71 грн. 

Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,62 грн, грибы (1 кг) - 49 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) - 32,92 грн.

А фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 8 грн.

По его словам, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола-2020 для украинской семьи из 4 человек составит 1620,70 грн, что на 5,6% выше, чем в прошлом году

Ранее Українські Новини сообщали, что стоимость новогодних фруктов выросла на 10%.

Также Українські Новини писали о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года за две недели до праздника.

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