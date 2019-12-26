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26 декабря 2019, четверг, 05:55 23
Экономика 2019-12-26T06:00:01+02:00
Українські Новини
Деликатесы на новогоднем столе-2020: сколько придется заплатить за красную икру и рыбу

Деликатесы на новогоднем столе-2020: сколько придется заплатить за красную икру и рыбу

Анна Рудык
Цены на продукты, Новый год-2020, красная икра, Новогодний стол
Красная икра. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Красная икра. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Новый год-2020 приближается, ажиотаж в магазинах растет с каждым днем - люди "выкладывают" немало денег, чтобы устроить себе и близким настоящий праздник. О том, сколько же придется заплатить за деликатесы на новогоднем столе, рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. 

Так по его словам, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола-2020 для украинской семьи из 4 человек составит 1620,70 грн, что на 5,6% выше, чем в прошлом году.

А тем, кто хочет порадовать себя еще и деликатесами, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн, отметил Юрий Лупенко.

Также он сообщил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн.

Ранее Українські Новини сообщали, почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником.

Также Українські Новини писали о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года.

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