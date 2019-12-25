подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Новогодний стол-2020: почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником
25 декабря 2019, среда, 06:00 89
Экономика 2019-12-25T06:00:01+02:00
Українські Новини
Новогодний стол-2020: почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником

Новогодний стол-2020: почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником

Анна Рудык
Новогодний стол, Цены на продукты, цены на мясо, Новый год-2020
Новогодний стол. Фото: asn.in.ua
Новогодний стол. Фото: asn.in.ua

В то время, как за год выросли цены на салат "Оливье" и "Сельдь под шубой", стоимость мясных продуктов к новогоднему столу также немного увеличилась. Об этом сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Так, сообщается, что полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" и подбрюшины копченой будет стоить, в среднем по 80 грн, а биток из свинины свежий - 82,50 грн.

Также, по словам Лупенко, за 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционный для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 34 грн.

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн.

Как сообщали Українські Новини, груши и яблоки по цене золота: стоимость новогодних фруктов выросла на 10%.

Также Українські Новини писали о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года за две недели до праздника.

Больше новостей о: Новогодний стол Цены на продукты цены на мясо Новый год-2020

Архив
Новости
Очередные отсрочки или штрафы: что ждет "евробляхи" в 2020 08:25
На Донбассе боевики применили гранатометы, ранен боец ВСУ 08:00
На суде по убийству журналиста бьют репортеров. Госдолг "дополз" до двух годовых бюджетов 07:00 Новости дня
Новогодний стол-2020: почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником 06:00
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Там чудовищная страна, а здесь я дома, - осужденный в России публицист попросил убежища в Украине 13:29
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Промпроизводство продолжает падать 20:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok