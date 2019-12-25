Новогодний стол-2020: почем продают колбасу и другие мясные изделия перед праздником

В то время, как за год выросли цены на салат "Оливье" и "Сельдь под шубой", стоимость мясных продуктов к новогоднему столу также немного увеличилась. Об этом сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Так, сообщается, что полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" и подбрюшины копченой будет стоить, в среднем по 80 грн, а биток из свинины свежий - 82,50 грн.

Также, по словам Лупенко, за 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционный для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 34 грн.

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн.

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