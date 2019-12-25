Женщина умерла от некачественного наркоза, а еще шестеро находятся в тяжелом состоянии

В результате использования некачественного наркоза во время операций в Каменском (Днепропетровская область) пострадало 7 пациентов, один из которых умер.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Каменского отделения Национальной полиции, передают Українські Новини.

"В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз, от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнениями были доставлены в Днипровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась", - сообщило ведомство.

Начато расследование по ч. 1 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин распоряжением от 24 декабря перераспределит средства из госбюджета-2019 с целью выплаты задолженности по зарплате медицинским работникам на сумму 41,1 млн гривен за счет того, что урежет финансы на обучение врачей.

Ранее из-за врачебной халатности женщина умерла во время простой гинекологической процедуры в Черновцах.

Тем временем во Львове за смерть младенца в родильном отделении заведующую приговорили к году тюрьмы.