Диспетчер выключил АЭС чтобы дать заработать "зеленым" частным производителям электричества, - Герус

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня с 02:00 по 06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации АЭС на величину 400 МВт", - написал он.

Герус отметил, что причиной является низкое потребление электроэнергии и подчеркнул, что импорт электроэнергии из России и Беларуси отсутствует.

"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта.

Кроме этого в компании сообщили, что импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы.