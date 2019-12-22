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22 декабря 2019, воскресенье, 15:14 4455
Верховная Рада и партии 2019-12-22T15:21:36+02:00
Українські Новини
Диспетчер выключил АЭС чтобы дать заработать "зеленым" частным производителям электричества, - Герус

Диспетчер выключил АЭС чтобы дать заработать "зеленым" частным производителям электричества, - Герус

Таня Войтюк
Укрэнерго, Электроэнергия, СЭС, зеленый тариф, АЭС
График. Фото: Facebook/Андрей Герус
График. Фото: Facebook/Андрей Герус

Диспетчеры национальной энергетической компании "Укрэнерго", тарифы которого вырастут в 2020 году, принудительно снизили генерацию атомных электростанций (АЭС) на 400 МВт в воскресенье, 22 декабря, из-за низкого потребления электроэнергии.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня с 02:00 по 06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации АЭС на величину 400 МВт", - написал он.

Герус отметил, что причиной является низкое потребление электроэнергии и подчеркнул, что импорт электроэнергии из России и Беларуси отсутствует.

"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта.

Кроме этого в компании сообщили, что импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы.

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