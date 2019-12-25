В канун Рождества в Америке родился редкий черный носорог

Вчера, 24 декабря, в штате Мичиган в Potter Park Zoo родился редкий черный носорог. Об этом сообщает CNN.

Мама носорога, 12-летняя Доппси, и ребенок сейчас чувствуют себя хорошо и отдыхают.

"Поскольку это первая беременность у Доппси, персонал по уходу за животными и ветеринарная помощь продолжат пристально следить за ней и ее сыном в течение следующих нескольких недель", - сказал ветеринар.

"Но пока носорог выглядит здоровым, и мы видим, что у него хороший аппетит, это обнадеживает", — добавили в зоопарке.

Черные носороги занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и потери жилья. По данным Save The Rhino, в 1970 году их популяция составляла около 65 000 животных. Сегодня популяция черного носорога составляет около 5500, что примерно вдвое больше, чем 20 лет назад, говорят представители дикой природы.







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