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23 ноября 2019, суббота, 20:54 4
Жизнь 2019-11-23T20:55:21+02:00
Українські Новини
В Малайзии умер последний суматранский носорог

В Малайзии умер последний суматранский носорог

Малайзия, Носорог, Вымирание, Суматранский носорог
Носорог. Фото: pixabay
Носорог. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня суматранские носороги считаются официально вымершими в Малайзии, где раньше проживала значительное количество этих редких животных. Об этом сообщает "BBC Украина".

Суматранский носорог - самый маленький и самый древний вид носорогов. 25-летняя самка Иман умерла в субботу на острове Борнео. Последний в Малайзии самец умер в мае прошлого года.

Когда-то суматранский носорог был распространен по всей южной и юго-восточной Азии, но теперь почти исчез в дикой природе и осталось всего от 30 до 100 животных. Вид находится на грани вымирания.

Иман поймали в 2014 году и с тех пор она находилась под опекой в ​​специальном центре.

Суматранские носороги больше всего страдают от деятельности человека и потери ареалов своего существования. Одна из самых больших угроз для вымирания вида - это раздробленность небольших популяций животных на разных территориях. Это ставит под сомнение успешное восстановление вида. Попытки восстановить вид в Малайзии потерпели неудачу.


Как сообщали Українські Новини, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения. 

Кроме того, из-за глобального потепления вымирают британские жабы.

Больше новостей о: Малайзия Носорог Вымирание Суматранский носорог

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