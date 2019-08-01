В Северной Америке самка южного белого носорога родила детеныша после искусственного оплодотворения. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Институт природоохранных исследований зоопарка Сан-Диего.

Так, сообщается, что это первый южный белый носорог в Северной Америке, который родился таким способом.

Отмечается, что новоиспеченная мама - самка южного белого носорога по кличке Виктория - вместе с пятью другими особями живет в Центре по спасению носорогов при зоопарке.

В марте 2018 у Виктории стимулировали овуляцию, а затем провели искусственное оплодотворение спермой белого южного носорога. И 28 июля 2019-го после 493 дней беременности она родила детеныша. Другая самка носорога, которая живет в Центре, сейчас беременна и должна родить в сентябре или октябре.

Кроме того, по словам исследователей, самка южного белого носорога потенциально сможет стать суррогатной матерью детеныша северного белого носорога, что вселяет надежду на возрождение подвида, представители которого практически вымерли за последние 60 лет. В марте 2018 умер последний мужчина этого подвида. В живых остались только две самки, однако они уже старые и не способны принести потомство.

Последние 30 лет исследователи хранили клеточный материал, полученный от нескольких особей белых носорогов, в частности потенциально пригодную для размножения сперму трех самцов. Для восстановления подвида можно было попробовать два варианта. Или попытаться получить яйцеклетки у самок северного белого носорога, которые остались в живых, и оплодотворить их имеющейся спермой, или попробовать клонировать животных.

Ученые остановились на первом варианте и будут использовать самок южных белых носорогов в качестве суррогатных матерей. Исследователи считают, что первый детеныш северного белого носорога родится через 10-20 лет. А следующими в очереди на возрождение вида могут стать яванский и суматранский носороги, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Как сообщали Українські Новини, последний в мире самец северного белого носорога умер.

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