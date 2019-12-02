В Бельгии на свет появился редкий белый носорог

После того, как в Кении умер последний в мире самец северного белого носорога, в зоопарке Бельгии на свет появился редкий южный белый носорог. Об этом передает RTE.

"Очаровательный маленький мальчик родился рано утром в понедельник... Мать Мадиба и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в заявлении зоопарка.

Отмечается, что на территории зоопарка проживает еще одна беременная самка. В обоих случаях оплодотворение и беременность произошли естественным путем. Следующий представитель белого носорога родится до конца текущего года.

Кроме того, в зоопарке сообщили, что еще одна самка сейчас беременна. Рождение детеныша белого носорога ожидается до конца текущего года.

A rare southern white rhino has been born at a zoo in Belgium, boosting efforts to save the endangered species pic.twitter.com/o5VutnWNx5 via @rtenews — RTÉ (@rte) 2 грудня 2019 р.

Белый носорог - четвертое по величине сухопутное животное на планете после представителей семейства слоновых. Это огромное млекопитающее - масса самцов достигает 4,5-5 тонн, а длина тела - 4,2 м.

В дикой природе насчитывается около 18 тысяч южных белых носорогов, но подвиды уничтожаются браконьерами со скоростью одно животное каждые 8 часов.

Северный белый носорог, второе по размеру наземное млекопитающее в мире, находится в еще большей опасности, так как осталось только две особи этого вида.

Как сообщали Українські Новини, ранее самка южного белого носорога родила детеныша после искусственного оплодотворения.

Также на Галапагосских островах нашли столетнюю черепаху, которую считали вымершей 110 лет.