В Бельгии на свет появился редкий белый носорог

"Очаровательный маленький мальчик родился рано утром в понедельник... Мать Мадиба и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в заявлении зоопарка.

Отмечается, что на территории зоопарка проживает еще одна беременная самка. В обоих случаях оплодотворение и беременность произошли естественным путем. Следующий представитель белого носорога родится до конца текущего года.

