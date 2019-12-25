Госкино выделит более 11 млн гривен Янине Соколовой на съемки фильма о самой себе

Государственное агентство по вопросам кино выделит средства на финансирование фильма "Я, Нина" телеведущей и журналистки Янины Соколовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госкино заключило соглашение с компанией "Янина Соколова Продакшн". На создание фильма предоставят 11,8 млн гривен (70,06 % общей стоимости производства фильма). Кинопроект полнометражной драмы "Я, Нина" стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Владимир Харченко-Куликовский, автором сценария — Ольга Куровец, продюсером — Олеся Корженевская. Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

Сюжет фильма

Молодая успешная журналистка Нина кажется вполне счастливой: любимый муж, двое детей, любимая работа, друзья и молодость. Однако однажды у нее диагностируют рак.

Нина пытается сохранить свое положение на работе и дома, но болезнь заставляет меняться. Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти более глубокий контакт с собой.

Главные роли в фильме сыграют сама Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин и актриса Валерия Ходос.

Как сообщали Українські Новини, в мае Янина Соколова призналась в Facebook, что у нее рак и за это время поборола недуг.

Также журналистка Янина Соколова записала видеообращение к Президенту Владимиру Зеленскому после его хамских заявлений добровольцам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.