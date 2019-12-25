На Донбассе боевики 7 раз препятствовали миссии ОБСЕ

Патрулям СММ ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил препятствовали семь раз боевики. Об этом сообщает штаб ООС.

Такие данные были опубликованы в ежедневном отчете от 24 декабря.

"В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о 6 случаях отказа и 1 случае задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска и Заиченка на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, на блокпосте западнее населенного пункта Верхнешироковское представители вооруженных формирований снова задержали патруль Миссии на 17 минут.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии", - отметили в штабе.

В штабе напомнили, что мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Как сообщали Українські Новини, 24 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранив одного украинского военного.

Также 23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".