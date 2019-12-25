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25 грудня 2019, середа, 13:50 6
Суспільство 2019-12-25T14:04:11+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 7 разів перешкоджали місії ОБСЄ

На Донбасі бойовики 7 разів перешкоджали місії ОБСЄ

Анна Рудык
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, СММ ОБСЄ

Патрулям СММ ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил перешкоджали сім разів бойовики. Про це повідомляє штаб ООС.

Такі дані були опубліковані в щоденному звіті від 24 грудня.

"В щоденному звіті від 24 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про 6 випадків відмови і 1 випадок затримки патрулів Місії в доступі до непідконтрольним уряду України територіям. Представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петровського, Приморського, Безіменного, Новоазовська та Заиченка на півдні Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на блокпості західніше від населеного пункту Верхнешироковское представники збройних формувань знову затримали патруль Місії на 17 хвилин.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій щодо перешкоджання виконання представниками СММ мандата Місії ОБСЄ", - наголосили у штабі.

В штабі нагадали, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Всі підписанти Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного і безпечного доступу, а також з тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Як повідомляли Українські Новини, 24 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, поранивши одного українського військового.

Також 23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

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