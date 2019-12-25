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25 декабря 2019, среда, 13:44 95
Европа 2019-12-25T13:45:56+02:00
Українські Новини
Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта из-за забастовок

Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта из-за забастовок

Валерия Драгомирова
Франция, Рождество, Париж, забастовки
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

Сегодня, 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки против реформы пенсионной системы в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Из поездов дальнего следования в этот день курсирует только один из шести, отмечает издание. Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается. Из-за них тысячи французов столкнулись с трудностями доезда домой накануне Рождества.

Во вторник национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене до 40% скоростных поездов. Также отменено до 20% региональных поездов. Количество машинистов поездов SNCF, которые участвуют в забастовках, составило чуть менее 50%.

Отметим, что забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.


Как сообщали Українські Новини, в день "нормандской встречи" в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки. 

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