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25 грудня 2019, середа, 13:49 5
Європа 2019-12-25T14:30:02+02:00
Українські Новини
Париж на Різдво залишився без метро та приміського транспорту через страйки

Париж на Різдво залишився без метро та приміського транспорту через страйки

Валерия Драгомирова
Франція, Різдво, Париж, Страйки
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

Сьогодні, 25 грудня, коли у Франції відзначають католицьке Різдво, через страйк проти реформи пенсійної системи в Парижі закриті всі лінії метро і майже не ходять приміські поїзди та автобуси.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

З поїздів далекого прямування в цей день курсує лише один з шести, відзначає видання. Незважаючи на заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває.


Через них тисячі французів зіткнулися з труднощами добирання додому напередодні Різдва.

У вівторок національний залізничний оператор Франції SNCF повідомив про скасування до 40% швидкісних поїздів. Також скасовано до 20% регіональних поїздів. Кількість машиністів поїздів SNCF, які беруть участь у страйках, становила трохи менше 50%.

Зазначимо, що страйки проти запланованої пенсійної реформи тривають з 5 грудня. Президент Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиної системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Як повідомляли Українські Новини, в день "нормандської зустрічі" в Парижі утворилися рекордні пробки через страйки.

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