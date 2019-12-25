Париж на Різдво залишився без метро та приміського транспорту через страйки

Сьогодні, 25 грудня, коли у Франції відзначають католицьке Різдво, через страйк проти реформи пенсійної системи в Парижі закриті всі лінії метро і майже не ходять приміські поїзди та автобуси.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

З поїздів далекого прямування в цей день курсує лише один з шести, відзначає видання. Незважаючи на заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває.



Через них тисячі французів зіткнулися з труднощами добирання додому напередодні Різдва.

У вівторок національний залізничний оператор Франції SNCF повідомив про скасування до 40% швидкісних поїздів. Також скасовано до 20% регіональних поїздів. Кількість машиністів поїздів SNCF, які беруть участь у страйках, становила трохи менше 50%.

Зазначимо, що страйки проти запланованої пенсійної реформи тривають з 5 грудня. Президент Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиної системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.



Як повідомляли Українські Новини, в день "нормандської зустрічі" в Парижі утворилися рекордні пробки через страйки.