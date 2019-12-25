Прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного железнодорожного движения через Керченский пролив

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по мосту через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини. "Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс", организовавшей перевозки пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - сказано в нем. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по информации Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и обращением Представительства Президента в АР Крым. Как сообщали Українськi Новини, 23 декабря 2019 года Россия открыла движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Представительство Президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявляет о незаконности открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.