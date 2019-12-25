На Говерлі заблукав турист із США: його шукали шестеро рятувальників

Туриста з США знайшли рятувальники. Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Туриста з США знайшли рятувальники. Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

У понеділок, 24 грудня, на Говерлі заблукав турист із США. На допомогу американцеві вирушили шестеро ворохтянских рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області.

Близько 12:30 в Держслужбу з надзвичайних ситуацій подзвонив турист із США, який розповів, що він вранці вийшов зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу, але заблукав.

Рятувальники підтримували з чоловіком мобільний зв'язок і вирушили на пошуки.

Допомогло те, що американець піднімався "зеленим маршрутом", а також вчасно звернувся за допомогою до настання сутінків.

Йому на допомогу вирушили шестеро ворохтянских рятувальників на техніці.

"О 15:15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані і супроводили його з гори Говерла", - повідомляють в ДСНС.

Судячи з фото, чоловік піднімався без зимової екіпіровки.







Як повідомляли Українські Новини, 23 і 24 грудня в західних областях України було оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджали про заметілі, ожеледь і мокрий сніг.

Також рятувальники попереджали про підвищення рівня води в річках Закарпаття.