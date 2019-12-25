Очередные отсрочки или штрафы: что ждет "евробляхи" в 2020

Недавно Рада снова отложила штрафы за "евробляхи" до следующего года, по отношению к которым не будут применять никаких действий, пока парламент не примет устраивающие евробляхеров законы. "Сегодня" сообщает о том, каких еще компромиссов ожидать от власти и как долго евробляхеры еще смогут ездить без растаможки.

Обещают не штрафовать

Штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация. Такие меры наказания для собственников авто на еврономерах вступят в силу с 1 января 2020 года. Три раза их сроки переносили, и, похоже, в этот раз тоже переносят, но пока неофициально.

Полиция не будет останавливать авто на еврономерах и штрафовать, заявили в Министерстве внутренних дел. Якобы такого компромисса достигли в правительстве с общественной организации "АвтоЕвроСила", которая объединяет владельцев авто на еврономерах.

Более того, в Кабмине пообещали рассмотреть законопроекты, которые продвигает организация, и передать их в Раду. Это проект №2342 об отмене акциза и проект №2345 об отмене штрафных санкций еще на полгода. Министры дали слово, что вернутся к законопроектам после новогодних праздников – 14 января. Потом за них возьмется парламент.

"До принятия новых законов полиция не будет накладывать штрафы", – говорится в сообщении МВД.

"Это звучит немного абсурдно, когда полиция заявляет, что будет снисходительна к нарушителям. Но в данном случае заявление правильное, за нарушение таможенных правил штрафует не полиция, а таможня. А в договоренностях ничего о таможне не сказано. Может, полиция не будет делать рейды, но штрафы никто не отменял: если человек приедет на таможню с просроченным авто – его оштрафуют, потому что есть закон", – замечает Михаил Катрук, сооснователь организации "Доступное авто".

Также непонятно, почему власти пообещали принятие конкретного законопроекта, причем это даже не проект от Кабмина. Очередная уступка евробляхам – дискриминация тех украинцев, которые платят налоги по полным ставкам, считают в "Еврокар", производителе автомобилей ŠKODA в Украине.

"Такой подход уже в четвертый раз ставит под сомнение верховенство права в стране и в отрасли в частности. Возникает логический вопрос, зачем вообще выполнять законы, если можно подождать, пока их заменят. Государство дало достаточно времени для легализации ввезенных автотранспортных средств и граждане, которые действительно ввезли такие транспортные средства для собственных нужд, уже провели их таможенное оформление. Поэтому очередная отсрочка, а именно это предлагается законопроектами 2342 и 2345, – очередная возможность для безналогового ввоза бывших в употреблении автомобилей. Законы, по нашему мнению, не нужно менять, их нужно выполнять", – прокомментировали в компании.

Что предлагают владельцы евроблях

Главное предложение законопроекта №2342 – убрать на 180 дней коэффициент возраста. Сейчас ставка акциза определяется по формуле: Ставка акциза = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто

Напомним, что есть что. Базовая ставка составляет 50 евро, если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб.; если больше, то ставка составляет 100 евро. Ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Больше – 150 евро.

Коэффициент двигателя это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет, прошедших с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15. Для грузовиков, которым от пяти до восьми лет, коэффициент составляет 40, старше восьми лет – 50. Этот коэффициент и хотят убрать на полгода.

Так, акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 куб см составит 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста – 1650 евро.

Еще один законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Никакими штрафами такой транспорт облагаться не будет. В то же время, эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

А с 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить. Это предусмотрено в условиях Соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Автоэкcперт Алексей Мкртчян считает, что законопроекты №№ 2342 и 2345 могли бы решить вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах, но все будет зависеть от того, какие правки примут депутаты.

"Как обещают в Кабмине, рассмотрение этих законопроектов будет первоочередным на первом заседании правительства в новом году, которое намечено на 14 января 2020 года. После заседания правительства этот вопрос в течение месяца должна рассмотреть Верховная Рада. Пока эти законы не вступят в силу, якобы существуют какие-то договоренности между МВД и общественной организацией "АвтоЕвроСила", что полиция не будет задерживать и штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах. Но есть еще Госфискальная служба, с которой нет никаких договоренностей, а именно они накладывают огромные штрафы в 170 тыс. грн", – сказал нам Алексей Мкртчян.

Автоэксперт также назвал странной ситуацию, когда законы есть, но их не выполняют, да еще объясняют общественности: мы, мол, "порешали", что пока выполнять не будем.

Когда закончится эпоха евроблях

Когда автовладельцам дали шанс растаможиться со скидкой, украинские номера получили примерно 200 тысяч авто на евробляхах. Это около трети всех автомобилей, которые находились в Украине на начало года. Дали мало времени, говорит Олег Ярошевич, руководитель "АвтоЕвроСилы".

"Пока Кабмин принял новый порядок растаможки, то из трех месяцев льготного периода осталось только 35 дней", – говорит он.

Поэтому собственники авто на еврономерах требуют принять вышеупомянутые законопроекты и дать еще один шанс растаможить машины по сниженному акцизу. Это один из этапов сокращения числа евроблях в Украине.

"Есть три этапа, по которым мы следуем. Первый – это отсрочка, которую мы получили еще в сентябре. Второй – это завершение эпохи еврономеров, максимальное сокращение количества автомобилей на еврономерах. И третий – это отмена акцизного сбора. Завершение эпохи еврономеров достигается именно упомянутыми законопроектами", – уверяет Олег Ярошевич.

По его словам, сначала надо дать растаможиться только тем автомобилям, которые уже находятся в Украине, и не только легковым, но грузовым и пассажирским автомобилям с еврономерами. А с 1 июля 2020 года дать возможность растамаживаться по таким правилам для всех.

Но нет никаких гарантий, что евробляхи не попросят еще больших уступок через полгода, считает Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.

"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял. А постоянно идти на уступки – это продолжать увеличивать экологическую проблему. Очень многие автомобили на еврономерах не имеют право передвигаться по дорогам Европы, откуда их привезли. Дело в том, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию. Некоторые продают их украинцам. Даже по украинским экологическим стандартам они приносят больше вреда", – говорит Руслан Соболь.

По данным "Еврокар", средний возраст парка легковых автомобилей в Украине уже составляет 22,2 года, что вдвое больше по сравнению со странами в ЕС (11,1 лет). В антирейтинге старейших автопарков мира нас опережает только Куба.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц.

Тем временем налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн.