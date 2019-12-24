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24 декабря 2019, вторник, 21:45 209
Политика 2019-12-24T22:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушение пожарной безопасности

Зеленский поручил разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушение пожарной безопасности

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Кабмин, пожарная безопасность
Пожар в Одессе. Фото:
Пожар в Одессе. Фото: "Думская"

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в указе №948 от 24 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Изменения должны предусматривать увеличение ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроектом предусмотрят и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности и за явно ложный вызов специальных служб, недопущения должностных лиц органов госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Президент настаивает на сокращении сроков рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановки работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения пожарной безопасности.

Кабмин также должен принять меры по неукоснительному соблюдению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, таких как учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы.

Кроме того, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отмечается необходимость улучшения материальной и социальной защиты работников пожарников, совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения их квалификации.

Зеленский подчеркивает необходимость создавать пожарные части в сельской местности.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря количество погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 16 человек.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря.

Также 4 человека погибли и 3 пострадали 22 декабря в результате пожара в психоневрологическом диспансере в Будковке Старобельского района Луганской области. 

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