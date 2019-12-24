Зеленский поручил разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушение пожарной безопасности

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроекты об усилении наказаний за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в указе №948 от 24 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Изменения должны предусматривать увеличение ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроектом предусмотрят и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности и за явно ложный вызов специальных служб, недопущения должностных лиц органов госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Президент настаивает на сокращении сроков рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановки работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения пожарной безопасности.

Кабмин также должен принять меры по неукоснительному соблюдению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, таких как учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы.

Кроме того, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отмечается необходимость улучшения материальной и социальной защиты работников пожарников, совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения их квалификации.

Зеленский подчеркивает необходимость создавать пожарные части в сельской местности.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря количество погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 16 человек.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря.

Также 4 человека погибли и 3 пострадали 22 декабря в результате пожара в психоневрологическом диспансере в Будковке Старобельского района Луганской области.