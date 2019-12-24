Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский назначил председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе Президента №950, передают Українськi Новини. Также Президент ввел в состав совета министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Также советником секретаря назначен Сихарулидзе Бесик. Кроме того, в совет вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замруководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, министр Юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг. Также указ выводит из состава бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, Степана Кубива, Дмитрия Петренко и Вадима Пристайко. Как сообщали Українськi Новини, Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтобы в буфете Рады начали продавать спиртное. Ранее Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов.