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24 декабря 2019, вторник, 21:09 156
Политика 2019-12-24T22:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Национальный инвестиционный совет
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Президент Владимир Зеленский назначил председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом говорится в указе Президента №950, передают Українськi Новини.

Также Президент ввел в состав совета министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также советником секретаря назначен Сихарулидзе Бесик.

Кроме того, в совет вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замруководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, министр Юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг.

Также указ выводит из состава бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, Степана Кубива, Дмитрия Петренко и Вадима Пристайко.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтобы в буфете Рады начали продавать спиртное. 


Ранее Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов. 

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