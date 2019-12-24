Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский назначил председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом говорится в указе Президента №950, передают Українськi Новини.

Также Президент ввел в состав совета министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также советником секретаря назначен Сихарулидзе Бесик.

Кроме того, в совет вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замруководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, министр Юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг.

Также указ выводит из состава бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, Степана Кубива, Дмитрия Петренко и Вадима Пристайко.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтобы в буфете Рады начали продавать спиртное.



Ранее Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов.