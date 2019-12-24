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24 декабря 2019, вторник, 21:00 11
Общество 2019-12-24T21:00:24+02:00
Українські Новини
Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: прогноз синоптиков на католическое Рождество

Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: прогноз синоптиков на католическое Рождество

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

25 декабря в Киеве облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, временами дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью временами снег, днем временами мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине временами дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +3…+5 градусов.

В Трускавце временами дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью и днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов; в Сумской области временами небольшой дождь, температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, временами дождь, только в Луганской области днем без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, временами дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, временами дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте временами дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклон Ailton принес мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до выходных.

Тем временем спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья. 

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