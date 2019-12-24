Мокрий сніг, дощі і сильні пориви вітру: прогноз синоптиків на католицьке Різдво

25 грудня в Києві хмарно, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, часом дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+6 градусів.

У Карпатах уночі часом сніг, удень часом мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

У Моршині часом дощ та мокрий сніг, температура вночі і вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці часом дощ та мокрий сніг, температура вночі і вдень +3...+5 градусів.

У Сваляві вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі та вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +3...+8 градусів; у Сумській області часом невеликий дощ, температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +3...+8 градусів.

На сході України хмарно, часом дощ, тільки в Луганській області вдень без істотних опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно, часом дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, вдень +5...+11 градусів.

У Криму хмарно, часом дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Ялті часом дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклон Ailton приніс мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди до вихідних.

Тим часом рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Закарпаття.