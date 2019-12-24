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24 декабря 2019, вторник, 19:53 123
Общество 2019-12-24T20:01:45+02:00
Українські Новини
Больше 15% украинцев не имеют цифровых навыков, - Минцифры

Больше 15% украинцев не имеют цифровых навыков, - Минцифры

Анна Рудык
Цифровые технологии, Минцифры, Интернет
Телефон. Фото: pexels
Телефон. Фото: pexels

По результатам опроса, проведенного компанией MLS Group по заказу Министерства цифровой трансформации, 15,1% украинцев не имеют цифровых навыков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно данным опроса, 53% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на среднем уровне, 37,9% - на уровне ниже среднего, 15,1% - вовсе не имеют навыков.

На вопрос "Какие навыки вы бы хотели сформировать?" 39,6% опрошенных ответили "базовые и углубленные", 17% респондентов хотели бы сформировать базовые навыки, 8% - углубленные, 35,4% - не выбрали ни один из вариантов.

Среди базовых навыков 33,9% респондентов хотели бы освоить навыки в онлайн-безопасности, 29,8% - навыки в различении надежных и ненадежных источников информации, 26% - в пользовании интернет-банкингом, 23,4% - в пользовании смартфоном.

Среди углубленных навыков 25,4% опрошенных хотели бы обучиться навыкам установки программного обеспечения, 23,6% - работы в фоторедакторе, 22,9% - навыкам обработки видеоматериалов и монтажа, 18,9% - навыкам работы в программе Excel.

Для выхода в Интернет чаще всего граждане используют смартфон, при этом его используют 93,4% граждан в возрасте от 18 до 29 лет, 85% граждан в возрасте 30-59 лет и 64,5% граждан в возрасте 60-70 лет.

Кроме того, 47% респондентов в возрасте 18-70 лет заинтересованы в обучении цифровым навыкам, а 13,7% - не проявляют желания обучаться таким навыкам.

Также респондентов попросили ответить, для каких целей они использовали Интернет на протяжении последних 3 месяцев (предлагалось выбрать несколько вариантов ответа).

82,2% опрошенных используют Интернет для обмена сообщениями, 80,8% - для звонков через Интернет (учитывая видеозвонки), 79,4% - для просмотра видеороликов, 74,9% - для участия в социальных сетях, 74,6% - для поиска информации о товарах и услугах, 73,1% - для прослушивания музыки, 73% - для чтения новостных ресурсов.

На вопрос "Когда вы последний раз пользовались Интернетом?", 85,5% опрошенных ответили, что пользовались в течение последних 3 месяцев, 2,1% - от 3 месяцев до года тому назад, 1,8% - более года тому назад, 10,5% опрошенных ответили, что никогда не пользовались Интернетом.

Кроме этого, согласно опросу, 4,4% респондентов испытали финансовые потери на протяжении последних 12 месяцев из-за получения сообщений от аферистов и перенаправления на фальшивые сайты.

В ходе опроса было опрошено 1 800 респондентов от 18 до 70 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face), 219 респондентов с нарушениями слуха путем анкетирования, 859 респондентов в возрасте от 10 до 17 лет и 400 респондентов, проживающих на временно окуппированных территориях Донецкой и Луганской областей, путем личного формализованного интервью (face-to-face).

В представленном опросе отсутствует информация о датах проведения опроса и статистической погрешности выборки.

Как сообщали Українськi Новини, первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб.

Ранее советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.

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