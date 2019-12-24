Зеленский назначил госстипендии деятелям искусства

Об этом говорится в указе №946 от 24 декабря, передают Українськi Новини.

Среди получивших пожизненную стипендию также числится народная художница Людмила Мешковая, писатель Михаил Пащенко, кинооператор и актер Эдуард Тимлин.

Среди получивших двухлетние стипендии значатся украинская певица Ольга Басисюк-Гаптар, кинооператор Юрий Гармаш, скрипач, дирижер и композитор Александр Гоноболин, прозаик, химик, исследователь творчества Ивана Франко Роман Горак, украинская актриса, одна из основателей творческой мастерской "Театр в корзинке" Лидия Данильчук, актер Виктор Демерташ, украинский поэт и драматург Василий Карасев, украинский литератор Марианна Кияновская, кинорежиссер и продюсер Александр Янчук, актер Николай Олейник и другие.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 политзаключенным. Также Более сотни олимпийцев и их тренеров получат президентские стипендии от 2,5 до 12 тыс. гривен.