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24 декабря 2019, вторник, 19:55 126
Внешняя политика 2019-12-24T19:56:19+02:00
Українські Новини
Поездка Зеленского на "нормандский саммит" обошлась в 1,6 млн гривен

Поездка Зеленского на "нормандский саммит" обошлась в 1,6 млн гривен

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Париж, Нормандская встреча, нормандский формат
Нормандский саммит. Фото: сайт Президента Украины
Нормандский саммит. Фото: сайт Президента Украины

Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в "нормандском саммите" обошлась в 1,6 млн гривен. Об этом "112 Украина" сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос.

"На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 тыс. 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - сообщили в Госуправделами.

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.


Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику". 

Ранее в Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно.

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