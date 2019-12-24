Поездка Зеленского на "нормандский саммит" обошлась в 1,6 млн гривен

Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в "нормандском саммите" обошлась в 1,6 млн гривен. Об этом "112 Украина" сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос.

"На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 тыс. 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - сообщили в Госуправделами.

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тыс. долл. и почти 120 тыс. грн.



Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику".



Ранее в Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно.