Поїздка Зеленського на "нормандський саміт" обійшлася в 1,6 млн гривень

Поїздка Президента Володимира Зеленського та делегації в Париж для участі в "нормандському саміті" обійшлася в 1,6 млн гривень. Про це "112 Україна" повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит.

"На забезпечення робочого візиту офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Французької республіки 8-10 грудня та передової групи з підготовки зазначеного візиту Державне управління справами сплатило витрати на відрядження в сумі 25,3 тис. євро (приблизно 651 тис. 673,89 грн за сьогоднішнім курсом НБУ) та 61,9 тис. грн, а також здійснило попередню оплату за авіаперевезення в сумі 925,2 тис. грн", - повідомили в Держуправсправами.

Відрядження президента України Володимира Зеленського в США на засідання Генеральної асамблеї ООН обійшлось в 74 тис. дол. і майже 120 тис. грн.



Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку".



Раніше в Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно.