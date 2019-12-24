Герус рассказал, как планируют потратить $3 млрд, которые должен выплатить "Газпром"

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал, что 3 миллиарда долларов, которые "Газпром" (Россия) должен выплатить "Нефтегазу", будут израсходованы на несколько целей. Об этом Герус сообщил в эфире hromadske.

Так, Герус отметил, что 3 млрд долларов, которые должен выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нефтегаза".

"Во-первых, у Нефтегаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье: Нефтегаз - это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета", - сказал Герус.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов.