В Ровно запретили марши ЛГБТ-ссобществ

Городской совет Ровно запретил марши ЛГБТ - сообществ в рамках соблюдения 3 статьи Семейного кодекса. Об этом передает "Суспильне".

Отмечается, что запрет инициировал председатель бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпьяк.

Согласно информации ведомства, в проекте решения авторы ссылаются на статью 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не имеют противоречить моральным устоям общества.

В проекте решения депутаты предлагают "запретить на территории городе Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых" маршей равенства "," прайдов "," фестивалей квир-культуры "и т.д., происходящих в местах массового досуга семей с детьми ".

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский призвал не дискриминировать ЛГБТ-сообщество.

Также сообщалось о том, что только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность. Это самые низкие показатели в Европе.

Ранее ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность, не существует.