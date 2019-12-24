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24 декабря 2019, вторник, 18:21 415
Общество 2019-12-24T18:22:52+02:00
Українські Новини
В Ровно запретили марши ЛГБТ-ссобществ

В Ровно запретили марши ЛГБТ-ссобществ

Елизавета Кесельман
ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Протесты против ЛГБТ, Ровно

Городской совет Ровно запретил марши ЛГБТ - сообществ в рамках соблюдения 3 статьи Семейного кодекса. Об этом передает "Суспильне".

Отмечается, что запрет инициировал председатель бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпьяк.

Согласно информации ведомства, в проекте решения авторы ссылаются на статью 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не имеют противоречить моральным устоям общества.

В проекте решения депутаты предлагают "запретить на территории городе Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых" маршей равенства "," прайдов "," фестивалей квир-культуры "и т.д., происходящих в местах массового досуга семей с детьми ".

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский призвал не дискриминировать ЛГБТ-сообщество. 

Также сообщалось о том, что только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность. Это самые низкие показатели в Европе.

Ранее ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность, не существует.

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