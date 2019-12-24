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24 декабря 2019, вторник, 17:19 274
Экономика 2019-12-24T17:26:58+02:00
Українські Новини
Стороной транзитного контракта с "Газпромом" планировалось привлечь австрийскую OMV

Стороной транзитного контракта с "Газпромом" планировалось привлечь австрийскую OMV

Григорий Яковенко
Транзит газа, Газпром, Газ

Россия отказалась вводить австрийскую компанию OMV AG в качестве компании-организатора при транзите российского газа в Европу через территорию Украины, так как российская сторона не хотела иметь дело с европейским посредником.

Об этом говорится в публикации Українських Новин.

По информации агентства, ранее предполагалось, что посредником при транзите между "Газпромом" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" должна была быть австрийская компания OMV AG.

По данным источника агентства, OMV как агент вводилась в договор временно - на случай, если график других процедур, в том числе утверждение НКРЭКУ (Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг) новых тарифов для транзита затянется.

При этом, официальных причин, по которым отказались от услуг OMV, стороны не называют, но косвенно российская сторона подтвердила, что посредника искали с третьей стороны.

"Была попытка найти компанию с высоким кредитным рейтингом, которая бы стала уполномоченной компанией по организации транзита через Украину. Все это в конечном итоге ни к чему не привело", - заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Кроме того, источники агентства с украинской стороны высказали две версии замены компании: первая - учитывая рождественские каникулы, ввести OMV в процесс с 1 января не успели бы, а по второй причине - Россия не хотела иметь дело с европейским посредником, который мог бы выставить свои условия, в том числе и по формированию тарифа по европейским правилам.

При этом, именно Россия стала инициатором замены компании, а Украина пошла навстречу, по информации собеседника, НАК согласился войти в процесс "со скрипом".

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025 года.

Также министр энерегетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей.

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