Рыбный суррогат опасен для здоровья, - Ассоциация рыбаков

С наступлением новогодних и рождественских праздников один из главных вопросов, волнующий среднестатистического украинца - это выбор меню на новогодний стол. Конечно, основными блюдами всегда выступают птица, мясо или рыба, которая в последнее время набирает все больше и больше популярности. Однако, как говорят опытные рыбаки, сейчас магазинная рыба оставляет желать лучшего, так как довольно часто она попадается далеко не самого хорошего качества. Попасть в сеть фальсификата совсем несложно, ведь отличить настоящий качественный продукт порой бывает почти неосуществимой задачей.

Ассоциация рыбаков Украины дает советы о том, как выбрать качественную рыбу:

Старайтесь покупать рыбу в больших магазинах, минуя сомнительные маленькие точки и стихийные рынки, поскольку именно в таких местах чаще всего попадается продукция неизвестного происхождения. Специализированные и фирменные рыбные магазины, даже небольшие - тоже отличный вариант, поскольку обычно в таких точках покупателю могут предоставить не только сам продукт, но и сертификаты контроля качества. При этом, стоит не забывать о различных уловках, на которые идут продавцы в супермаркетах при продаже рыбной продукции. Категорически стоит избегать рыбного фарша и готовой рыбы, зажаренной в соусах. Несвежую рыбу отличить очень легко - у нее всегда потемневшие жабры и глаза, присутствуют следы слизи, а также постоянно отслаивается чешуя.

О рыбе в аквариумах супермаркетов

Обычно в супермаркетах в аквариуме можно найти карпа или толстолобика. Бывают и более редкие варианты - щука, стерлядь. Большинство этой продукции выращено в специальных рыбных хозяйствах. В любом случае, следует поинтересоваться у продавца сертификацией продукта, продавец обязан предоставить покупателю по требованию все документы и ветеринарное свидетельство. Это совершенно необходимо, поскольку большая часть рыбы в магазинах - речная, а она часто оказывается заражена гельминтами и другими весьма неприятными паразитами. Кроме того, следует помнить, что вода, в которой плавает речная рыба, нередко очень грязная, что обусловлено огромным количеством стоков, которые с ней мешаются. Именно поэтому даже купленную по всем правилам рыбу необходимо подвергать тщательной термической обработке - жарке, длительной варке или предварительной заморозке.

Одной из самых опасных болезней, которой подвержена некачественная рыба, является сапроглениоз. Это заболевание грибковой природы, которое поражает жабры, плавники и кожный покров рыб. Обычно возникает оно из-за нарушения условий гигиены и содержания рыб, несвоевременной чистки аквариума и излишней тесноты. Такую рыбу легко опознать, даже если она просто плавает в аквариуме супермаркета - обычно у нее уже не хватает чешуи, а та, что есть, выглядит совершенно неприглядно. Сложности этого заболевания в том, что его крайне сложно вывести из аквариума - для этого необходимо долго и тщательно вычищать его с помощью специальных средств, и далеко не все магазины готовы настолько утруждаться. Нередко рыба попадает в аквариум и почти сразу становится зараженной, поскольку болезнь проникает в организм через травмы, полученные при ловле. Влияние сапроглениоза на человеческий организм изучено крайне мало, поэтому если вдруг такая рыба даже случайно попала к вам на стол, есть ее рекомендуется только после тщательной термической обработки в несколько этапов, а лучше, конечно, вообще не есть. Да и в конце концов, вряд ли кому-то приятно есть рыбу, которая прогнила заживо, еще будучи в аквариуме, правда?

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