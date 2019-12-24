У Лисичанську через відключення води "прикрутили" опалення і зупинили заняття в школах

Лисичанськ Луганської області вирішив знизити роботу опалювальних котелень до мінімуму і призупинити заняття в школах через знеструмлення комунального підприємства "Лисичанськводоканал", що спричинило припинення централізованого водопостачання та водовідведення".

Про це йдеться в повідомленні мерії Лисичанської міськради, передають Українські Новини.

Зокрема, керівництву КП "Лисичанськтепломережа" доручено пригасити котельні до технологічного мінімуму на час відключення водопостачання.

Установам освіти і культури міськради доручено змінити графіки роботи або призупинити роботу.

Також планується виділення з місцевого матеріального резерву палива для підвезення питної і технічної води автоцистернами жителям міста.

У повідомленні зазначається, що КП "Лисичанськводоканал" поки виконує перед енергопостачальною компанією "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) всі зобов'язання по сплаті поточних розрахунків, але енергетики намагаються отримати борги за минулі роки, на що немає домовленостей між підприємствами.

Як повідомляли Українські Новини, частину Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику.

Раніше більше 70 тисяч жителів Луганської області хотіли відключити воду через борги.