Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%... Так, с сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - написал он.

Гончарук сообщил, что во вторник на Совете развития общин и территорий обратился к мэрам городов и органов местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты.

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах", - написал премьер.

Как сообщали Українськi Новини, в начале декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов тарифы на теплоснабжение могут быть уменьшены в два раза.



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